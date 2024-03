Massimo Cirri ricorda Franco Basaglia

Nella nuova puntata di "Splendida Cornice” - in onda il giovedì in prima serata su Rai3, lo psicologo e scrittore Massimo Cirri ha ricordato il lavoro di Franco Basaglia, lo psichiatra che innovò il campo della salute mentale, contribuendo alla chiusura dei manicomi. «E allora Franco Basaglia prova una grande vergogna, perché non vuole essere complice di questa vergogna del manicomio che dura in Occidente da duecento anni. I manicomi sono uguali in tutto il mondo. I manicomi diremmo adesso in televisione sono un “format”. Allora trasforma questa vergogna in qualcos’altro, e comincia a pensare una cosa che non è mai stata pensata prima in tutto il mondo: comincia a pensare alla possibilità che possa esistere una società, una città, un mondo senza manicomi. E dolorosamente, faticosamente, coraggiosamente ci prova prima a Gorizia, poi a Parma e poi a Trieste. E lo fa. Costruisce una società senza manicomi. Quindi, ecco che cosa si può fare con l’uso ragionevole della vergogna, con la filosofia, con un po’ di antifascismo». www.raiplay.it