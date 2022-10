Francesca Chillemi e Can Yaman per Viola come il Mare: «Contro i pregiudizi e le prime impressioni»

"Viola Vitale (Francesca Chillemi) decide di trasferirsi a Palermo per mettersi sulle tracce del padre che non ha mai conosciuto. Si ritrova a lavorare nella redazione di Sicilia WebNews in cui, inaspettatamente, le viene affidata la cronaca nera. È durante la prima indagine che incontra Francesco Demir (Can Yaman), un affascinante commissario con cui inizierà un rapporto fatto di collaborazione alle indagini e scontri, ma anche di un'attrazione evidente. Viola si rivela un'alleata preziosa per Demir: ha, infatti, un dono che la aiuterà a risolvere i casi più intricati. Sin da piccola riesce a capire la natura delle persone da segni apparentemente invisibili. Solo l’incontro con suo padre potrà fare chiarezza su questa sua curiosa capacità. La serie è in onda su Canale 5 con un episodio a settimana. (Servizio a cura di Eva Carducci)