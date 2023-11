Fiorello, omaggio da brividi a Ennio Morricone: l'esibizione di Gilda Buttà al pianoforte

Il compositore romano oggi avrebbe compiuto 95 anni: al 'glass' del Foro Italico, sotto la pioggia battente, suonano alcune delle colonne sonore più famose. Un omaggio da brividi ad aprire l'ultima puntata della prima settimana di 'VivaRai2!' da Fiorello. E' l'esibizione sotto la pioggia di Gilda Buttà, pianista e storica collaboratrice di Ennio Morricone, nel giorno in cui il compositore romano, scomparso tre anni e mezzo fa, avrebbe compiuto 95 anni. "Oggi sarebbe stato il compleanno di una persona che ha dato lustro all'Italia nel mondo, Ennio Morricone. E lo omaggiamo con Gilda Buttà, pianista che l'ha accompagnato in tante storiche colonne sonore", ha detto Fiorello, che non poteva non aggiungere un pizzico di ironia: "Devo dire che non aveva mai suonato coperta da 20 ombrelli...".

Accompagnata dalle coreografie del corpo di ballo coordinato da Luca Tommassini, la Buttà ha quindi suonato tre delle melodie più famose del maestro Morricone: 'Nuovo Cinema Paradiso', 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto' e 'C'era una volta in America', il tutto sotto la pioggia che in queste ore si è abbattuta su Roma. Un omaggio sentito, che ha commosso il pubblico e la stessa banda di "VivaRai2!". "Ci avete regalato grandi emozioni. E non è facile far emozionare dei cionchi di legno come noi...", ha concluso Fiorello.