Fiorello, l'omaggio a Mina nel giorno del compleanno: duetto con Rosa Chemical in 'Tintarella di Luna'

A 'VivaRai2!' omaggi a non finire per Mina nel giorno del suo compleanno. Nella puntata del mattin show che ha aperto la settimana, Fiorello ha dedicato tanto spazio alla 'Tigre di Cremona' e il gran finale è stato una speciale esibizione in musica, sulle note di 'Tintarella di Luna', in duetto con Rosa Chemical, ospite di oggi in puntata, accompagnati dalla coreografia del corpo di ballo. www.raiplay.it