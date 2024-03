A VivaRai2! back to ’90: quando Fiorello era l’idolo di una piccola Virginia Raffaele e di tutte le teenager

A VivaRai2!, in diretta dal Foro Italico, ospite della puntata è la comica Virginia Raffaele, che porta con sé un regalo speciale per Fiorello: il suo diario da bambina. “Lei era mia fan”, commenta con orgoglio il conduttore. Mostra poi, e commenta, le pagine iconiche in cui Virginia, geniale sin da piccola, appuntava i suoi segreti. “Ero innamorata pazza a 12 anni – dice la showgirl – Ecco la mia presentazione nelle prime pagine del diario: ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’, e alla voce ‘malattie’ ho elencato: morbillo, scarlattina, 3 anni di pazzia per Fiorello… e continua! E poi come ‘hobby’ Fiorello. Eri il mio hobby, non si sa perché”. Le foto dello showman nel diario compaiono tra quelle di vari personaggi di Hollywood del calibro di Tom Cruise, Luke Perry. “Fiorello The Best! Non chiedermi perché ti amo, dovrei spiegarti perché vivo. Quando prendo la penna in mano, so solo scrivere: TI AMO!”, legge le pagine del suo diario l’attrice. E per concludere in bellezza questo momento di pura nostalgia, Rosario e Virginia si cimentano in un medley anni ‘90 di canzoni di Fiorello, nel pieno del successo della trasmissione Karaoke. Si avvera così il sogno della Raffaele: uno straordinario duetto sulle note di “Spiagge e Lune” e “San Martino”. www.raiplay.it