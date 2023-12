Fiorello "brucia" Fazio a "VivaRai2!": l'intervista fake a Woody Allen

Fiorello torna a parlare di 'Che Tempo Che Fa' e del nuovo ospite del talk show di Fabio Fazio, Woody Allen: "La Rai mi ha detto 'fai qualcosa contro il ciclone Fazio'. Io non ho resistito e gli ho bruciato l'intervista". A 'VivaRai2!' va in scena, dunque, una fake intervista ad Allen, doppiato in un inglese improponibile: "Che Tempo Che Fa? A Hollywood sono famosi perché offrono sempre più di quello che chiedi, devi lottare per averne di meno! Mi avevano già fatto il bonifico, ora rivogliono i soldi indietro. Io gli ho dato il numero di un tal Roberto Sergio...". www.raiplay.it