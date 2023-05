Fiorello, siparietto con l'ad Rai Sergio: «Non faccio promesse»

A ‘Viva Rai2’ Fiorello prende in giro stuzzicandolo il nuovo ad della Rai Roberto Sergio “Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino… l’uomo dagli otto nomi, lo ha scongiurato l facendo delle promesse, che poi non manterrà… Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse?”, ha detto lo showman, invitando il dirigente a chiamarlo. Non si è fatta attendere la risposta di Sergio, che ha mandato un messaggio whatsapp mostrato ai telespettatori: “Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi”, ha scritto l’ad. Altri contenuti su www.raiplay.it