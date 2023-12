Ficarra e Picone a ‘Che Tempo Che Fa’: «Il nostro film è per tutti, anche per Vannacci»

Tra gli ospiti di ‘Che Tempo Che Fa’, domenica 3 dicembre sul NOVE, anche il duo comico Ficarra e Picone, che quest’anno festeggiano 30 anni di carriera, e Giovanni Storti, protagonisti di “Santocielo” di Francesco Amato, dal 14 dicembre nei cinema di tutta Italia. Girato tra Roma e la Sicilia (Catania e Montalbano Elicona), il film è prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film. Nel salotto di Fabio Fazio, Ficarra e Picone hanno raccontato qualche dettaglio in più sulla pellicola, con l’ironia che li contraddistingue. “Questo film è per tutti, anche per Vannacci... Lo possono capire tutti, c’è speranza per tutti”, hanno detto. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)