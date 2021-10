Festival di Sanremo 2022, al via i preparativi: i possibili cantanti in gara

1 febbraio la data d'inizio del Festival di Sanremo: Amadeus è già al lavoro per offrire al pubblico italiano una 72° edizione senza precedenti. Difficile superare i risultati ottenuti lo scorso anno: ben 2 milioni di copie vendute dai cantanti in gara. Lo sanno bene i Maneskin, che passando proprio da quel palco hanno raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Grande attesa per Anna Tatangelo: quest'anno la sua "Doppiamente fragili" festeggia i vent'anni dalla vittoria nella categoria giovani. Ma cosa si sa sui concorrenti? Ecco i nomi dei possibili cantanti che si sfideranno all'Ariston.

