Festival dei Tulipani, tutto pronto per l'evento del 5 maggio

Si è aperta con un minuto di silenzio in onore delle vittime della guerra la presentazione delle opere selezionate per concorrere al Premio Sorriso Rai Cinema Channel nell’ambito della XV edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale "TULIPANI DI SETA NERA", che ha visto come testimonial l'attrice di origine ucraina Anna Safroncik e l'attore Neri Marcoré Presieduto da Diego Righini e realizzato dall’associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone, il Festival si svolgerà dal 5 all’8 maggio a Roma, al The Space di Piazza della Repubblica. Tra i protagonisti delle opere selezionate nelle varie sezioni, volti noti al grande pubblico come Leo Gullotta, Massimo Dapporto, Raimondo Todaro e la cantautrice Elisa. 400 le opere iscritte al concorso, provenienti da tutta Italia e dall’estero, di cui 260 cortometraggi, 63 documentari, 37 digital serie e 40 videoclip. Nello specifico, 50 le opere pervenute da Paesi UE ed extra UE, ovvero Spagna, Australia, Argentina, Francia, Brasile, Colombia, Belgio, Germania, Iran e Ucraina. In due casi le produzioni sono ibride (italo-tanzanese, italo-spagnola e italo-cinese). 13 opere di queste opere sono pervenute direttamente dalla Turchia. Le opere selezionate sono nei formati di cortometraggio, documentario, clip musicale e digital serie, sul tema del sociale, cioè il racconto cinematografico della diversità, della fragilità e dell’unicità delle persone e dei luoghi, con l’intento di valorizzare i temi sociali come l’integrazione, la tutela, i diritti e la valorizzazione di ogni singola persona o luogo. Partners istituzionali dell'evento, che gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, Min. Lavoro e Politiche Sociali, Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Min. per le Disabilità e del Min. per la Transizione Ecologica, sono: INAIL, ENIT, ANMIL, ASVIS, ENS, ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, WORLD FOOD PROGRAMME e Fondazione UNIVERDE. La presentazione si è avvalsa del servizio d’interpretariato da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto dall’Ente Nazionale Sordi - ENS Onlus.