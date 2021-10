Festa del Cinema di Roma, la standing ovation per l'arrivo del presidente Mattarella alla prima di The Eyes of Tammy Faye

È partita ufficialmente stasera, con la proiezione del film d'apertura The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter la 16ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Alla proiezione inaugurale, nella Sala Petrassi dell'Auditorium, assiste il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, entrato direttamente in sala senza solcare il red carpet. Assente la sindaca di Roma in carica Virginia Raggi, mentre è presente l'assessore alla Crescita Culturale Lorenza Fruci.