Ferzan Ozpetek e il cast di “Nuovo Olimpo”: «Ecco come reagire quando ti cercano solo perché sei famoso»

Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Nel cast Damiano Gavino, Andrea Di Luigi, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare, con l’amichevole partecipazione di Jasmine Trinca, e con Greta Scarano e con partecipazione di Luisa Ranieri. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma arriverà su Netflix dal 1 novembre. (Servizio a cura di Eva Carducci)