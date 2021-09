Fedez, dura risposta a Pio e Amedeo con gestaccio finale

La replica di Fedez a Pio e Amedeo non si è fatta attendere dopo l'attacco dei due comici in Rai. È ad una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram ufficiale - 12,8 milioni di follower - che l'ex giudice di "X Factor" ha affidato la sua risposta alle frecciatine di Pio e Amedeo, rispedendole ai mittenti: «Figo. Onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai. L'ho trovata una grande installazione artistica». Le stories del rapper si sono concluse con un gestaccio indirizzato a Pio e Amedeo.