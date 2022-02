FantaSanremo, ecco dove si trova la città in cui tutto è nato

Il Festival di Sanremo inanella uno dopo l'altro serata di grande successo, e contemporaneamente tra appassionati e addetti ai lavori impazza il FantaSanremo. Un gioco divenuto virale e nato come nelle migliori tradizioni per pura goliardia. A dare il via al tutto, un gruppo di amici e musicisti che nel 2020 si sono ritrovati in un bar di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo a vedere la kermesse musicale. Crediti foto@kikapress, Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

