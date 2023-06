Eva Longoria per “Flamin’ Hot”: « La vera storia di un sogno americano»

"Flamin' Hot" è la storia vera, diretta da Eva Longoria, di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, come inserviente della Frito-Lay, ha sconvolto l'industria alimentare incanalando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin' Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale. Flamin’ Hot debutterà il 9 giugno in Italia in esclusiva su Disney+.(Servizio a cura di Eva Carducci)