«Troveremo la strada di casa anche se tutte le strade sono distrutte». È uno dei versi di Stefania, il brano portato in gara all'Eurovision dal gruppo ucraino dei Kalush. Un misto di folk e rap per i favoriti alla vittoria finale. Alla fine della loro esibizione in platea decine di bandiere giallo-blu, mentre il sole della scenografia sul palco si tingeva degli stessi colori.