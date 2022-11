Eros Ramazzotti, oltre 100 mila biglietti venduti per il tour tra Usa e Canada

Prosegue a colpi di sold-out il successo da record del “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti che ha già riunito decine di migliaia di fan tra Los Angeles, Houston e Miami - qui sabato sera in 12.000 - e si prepara a fare altrettanto a Chicago (08.11), New York (10.11), Atlantic City (12.11) e Boston (14.11). Più di settanta le date complessive di questo grande tour globale, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo (CTS Eventim), in presentazione del nuovo progetto discografico "Battito Infinito" (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), partito con la World Tour Première - 9 spettacolari anteprime sold-out, ora tra USA e Canada con oltre 100.000 biglietti venduti, e in Sud America e Europa fino a 2023 inoltrato.