Er Gol de Turone era bono, la verità secondo il protagonista del gol: «Anche con il VAR avrebbero annullato il gol»

Il 10 maggio 1981 durante un Juventus – Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio “Ramon” Turone, difensore della Roma, negli ultimi minuti di gioco si sgancia dalle retrovie e si inserisce in area avversaria per mettere la palla in rete con un meraviglioso gol di testa. L’arbitro fischia il gol, ma poi vede il suo assistente con la bandiera alzata e l’annulla. In quel momento i sogni di Ramon e di tutta una tifoseria s’infrangono. La Roma perde quello scudetto e la ferita nel cuore dei tifosi inferta da quella decisione, ritenuta da tutti ingiusta, non si rimarginerà mai, facendo entrare quell’episodio nella leggenda. Abbiamo dato voce ai protagonisti di quell’evento, dentro e fuori dal campo, per scoprire cosa è successo quel giorno e perché distanza di quarant’anni ancora se ne parla. Un film documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet roduzione AURORA FILM con RAI CINEMA, prodotto da Giannandrea Pecorelli per AURORA FILM e Paolo Del Brocco per RAI CINEMA. Sarà distribuito da Altre Storie. (Servizio a cura di Eva Carducci)

