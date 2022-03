Emanuela Fanelli è "l'Agenta Scelta Licozzi" nella nuova edizione di "Una pezza di Lundini"

“C’è un nuovo detective in città e questa volta indossa i tacchi a spillo. La parure delle indagini al femminile si impreziosisce di una nuova gemma: Agente Scelto Marilena Licozzi”… o come direbbe lei stessa “Agenta, grazie!”. Il crimine non è infatti il suo peggior nemico e si trova ad affrontare battaglie sacrosante: “Perché? Perché sono una donna?”. “Una ventata d’avanguardia: la donna del futuro ora ha un nome e un cognome”. È l’esilarante promo del nuovo personaggio televisivo ideato e interpretato da Emanuela Fanelli per la terza stagione di “Una Pezza di Lundini”, che torna in tv a partire da mercoledì 30 marzo alle 23.30 su Rai2. Nel trailer anche un cameo di Giovanni Benincasa, ideatore del programma che è diventato in poco tempo un vero e proprio cult, condotto da Valerio Lundini con la stessa Emanuela Fanelli. www.raiplay.it

