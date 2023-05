Elodie, sold out per il concerto al Mediolanum Forum

Tutto pronto per il live show sold out di Elodie al Mediolanum Forum di domani sera, venerdì 12 maggio. Lo show, prodotto da Vivo Concerti, ha registrato il tutto esaurito già da settimane e sarà il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. A sottolineare il carattere internazionale dell'evento, lo show è il primo spettacolo live europeo di un'artista donna trasmesso in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia e Prime Video. Per la sua produzione musicale, Elodie ha già collezionato due miliardi di stream totali, 500 milioni dei quali con 'Ok. Respirà, suo ultimo album, uscito a febbraio che contiene alcune delle hit come: Due (certificata disco di platino) posizionatasi fin da subito tra i primi posti della classifica dell'airplay, Vertigine (disco di platino), Bagno a Mezzanotte (triplo disco di platino) e Tribale (doppio disco di platino). Ieri sera Elodie ha inoltre vinto il suo primo David di Donatello per 'Proiettili (Ti mangio il cuore)' come 'Miglior canzone originalè. Interpretata da Elodie con Joan Thiele, è stata scritta da Elodie ed Elisa insieme ai produttori del brano Joan Thiele ed Emanuele Triglia.