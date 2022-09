Elodie a Domenica In: «In un uomo cerco la genuinità, ho paura della solitudine»

«Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così. La mia più grande paura? La solitudine». Elodie si "confessa" a Domenica In. Completo bianco, capelli mossi e sguardo fiero, la cantante arriva nel salotto di Mara Venier fresca di debutto cinematografico: da poco ha esordito nel grande schermo con "Ti mangio il cuore" presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Elodie si è emozionata nel rivedere alcuni frame del suo discorso a Sanremo. Poi ha parlato a cuore aperto con Mara: del cinema, delle nuove opportunità di carriera ma anche del suo nuovo amore (la relazione con Andrea Iannone, che frequenta da due mesi).

Elodie, «Il cinema non era nei miei programmi»

«Sono una persona molto pragmatica. Io sono così di carattere, sono tendenzialmente un sergente. Il cinema? Non era nei miei programmi ma a volte la realtà supera l'immaginazione» ha detto la cantante di Andromeda. Ha raccontato anche del suo esordio nel mondo della musica e degli ostacoli superati prima di arrivare al successo: «Pensavo di non essere abbastanza brava, pensavo che quello non sarebbe mai stato il mio futuro ma avevo la responsabilità del mio sogno e così, un po' per caso, un po' per me stessa, sono andata ad Amici e lì c'è stata la svolta» racconta. «Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto. Poi, sotto consiglio di un amico mi sono ritrovata ai provini ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa. È stato un momento importantissimo della mia vita. Avevo trovato cosa fare di me ed emotivamente mi ha fatto confrontare con me stessa. Ho ricominciato ad amarmi e a non preoccuparmi più troppo dell'aspetto fisico. Ho iniziato a mettere in primo piano chi ero e non come apparivo. Prima di allora avevo sempre pensato di essere più bella che intelligente. Oggi mi piace curarmi perché mi voglio bene ma non è per semplice vanità».

La relazione con Andrea Iannone

Inevitabile per Elodie parlare d'amore senza nominare la storia più celebre e amata dai fan, quella con Marracash. La cantante ammette di avere un carattere un po' litigioso e orgoglioso, e che spesso le storie d'amore non hanno un lieto fine. Ora però si dice serena. Da due mesi frequenta il pilota Andrea Iannone: "Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo. Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così. La mia più grande paura? La solitudine".

