Elizabeth Banks per “Cocainorso”: «Volevo raccontare il rapporto genitori figli attraverso un orso cocainomane»

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue. Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), la vincitrice dell'Emmy Margo Martindale (The Americans), il vincitore dell'Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida) e il nuovo arrivato Scott Seiss. Diretto da Elizabeth Banks (Charlie's Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell'Oscar® Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) e da Aditya Sood (Sopravvissuto - The Martian) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (Pitch Perfect franchise) per Brownstone Productions e da Brian Duffield (Spontaneous). Robin Fisichella (Ma) è il produttore esecutivo.

(Servizio a cura di Eva Carducci)