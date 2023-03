Eleonora Abbagnato insegna il valzer in tv

Eleonora Abbagnato, appena nominata Presidente del Consiglio Superiore dello Spettacolo, ospite di “BellaMa’” su Rai2 (il primo talent di parola in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17) ha insegnato a ballare il valzer al conduttore Pierluigi Diaco, sulle note di Strauss. L’Abbagnato, la prima italiana a diventare étoile dell’Operà di Parigi, ha partecipato alla puntata speciale che Diaco ha dedicato al mondo del teatro italiano, per sostenerlo e promuoverlo. In studio anche il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Francesco Giambrone, e il musicologo Giuliano Danieli, professore all’Università La Sapienza di Roma, diventato celebre sui social grazie ai reel di promozione della Lirica realizzati per “BellaMa’”. «Ho avuto il privilegio di ballare una sola volta in tv con Carla Fracci e vorrei avere questo privilegio anche con te», ha chiesto Diaco a un certo punto all’Abbagnato, che con generosità e un pizzico di ironia gli ha insegnato il valzer in diretta. La puntata integrale di “BellaMa’” di oggi, mercoledì 29 marzo, come sempre sarà disponibile su RaiPlay dalle ore 18. www.raiplay.it