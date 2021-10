di Paolo Travisi

Edoardo Pesce e Massimo Popolizio sono i protagonisti di Ai confini del male, crime diretto da Vincenzo Alfieri che andrà in onda il prossimo 1° novembre su Sky e Now. E' la storia di due ufficiali dei carabinieri, la cui vita è sconvolta dalla scomparsa del figlio di uno dei due, che si ritroveranno ad indagare su un caso molto simile a quello di dieci anni prima, in cui dei giovani furono ritrovati morti dopo essere stati torturati.