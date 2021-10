«Il mio documentario è un atto di amore verso Gigi. Spero che diventi un documento per chi vorrà riscoprirlo e per chi non ha fatto in tempo a vederlo da vivo» lo ha detto il regista e attore Edoardo Leo sul red carpet prima della proiezione del suo documentario 'Luigi Proietti, detto Gigi' dedicato a Gigi Proietti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev