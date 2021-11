Dwayne “The Rock” Johnson per il film da record Red Notice: «Il lavoro di squadra mi ha aiutato a affrontare il Covid»

«Era tutto pronto, dovevamo arrivare a Roma per le riprese, e avevo già preso casa nella Capitale per me e le mie figlie, ma poi è arrivato il Covid-19 e voi siete entrati in lockdown a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Siamo tornati dopo mesi, ho sentito la responsabilità verso gli altri e il lavoro di squadra mi ha aiutato a affrontare tutto, sia come attore che come produttore». Si racconta così “The Rock”, all’anagrafe Dwayne Johnson, protagonista e produttore del nuovo film Netflix: Red Notice, il film con la miglior apertura della storia per Netfix.

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell'FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d'arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo... dove i gatti però sono due.

(Servizio a cura di Eva Carducci)