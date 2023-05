Domenica In, l'esperto della Famiglia Reale: «Lady Diana è stata uccisa»

Mentre il mondo festeggia Re Carlo III e la Regina Camilla riappare la figura di Lady Diana . In studio a ‘Domenica In’ durante lo speciale dedicato all’incoronazione avvenuta ieri pomeriggio a Londra, il giornalista Vittorio Sabadin esperto e autore di diversi libri sulla famiglia Reale, lancia la sua verità: “È stata uccisa dall’apparato di sicurezza degli Al Fayed che hanno permesso che lei e Dodi Al Fayed uscissero quella sera con una macchina che nessuno voleva guidare perchè aveva avuto un incidente ed era estremamente insicura, guidata non da un’autista ma dal capo della sicurezza del RIS che aveva bevuto perchè stava quasi per andare a casa, il suo turno era finito. Questa auto si è infilata nel tunnel più pericoloso di Parigi a 160 all’ora e questa è la ragione per la quale Diana è morta. Non erano assediati da nessuno, c’erano delle moto che li seguivano…”