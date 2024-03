Domenica In, Il Volo: «15 anni di musica, sacrificio e successo»

Il Volo si raccontano a ‘Domenica In’ in occasione dei loro primi quindici anni di carriera: “La felicità la si prova dopo un percorso abbastanza impegnativo. Se non c’è sacrificio, non c’è impegno, che senso ha raggiungere un obbiettivo? Alla fine è il percorso che devi essere in grado a goderti, perchè se tutto è facile non si ha più ragione di lavorare, di vivere e oggi che viviamo in una realtà dove si da solo priorità, generalizzo, non è giusto generalizzare però… siamo circondati da numeri, da cifre, da milioni e milioni di euro, che io quando avevo quattordici anni non sapevo nemmeno di che colore fossero cento euro, però oggi quando sento nominare cifre, numeri enormi, io ho paura, mi fa timore perchè se si cresce dando solo come priorità e obiettivo il denaro… siamo perduti!” www.raiplay.it