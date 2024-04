Domenica In, 100 anni di Walter Chiari. Il figlio: «Mi chiamò tre ore prima di morire»

Il ricordo di Walter Chiari a cento anni dalla sua nascita a ‘Domenica In’, il figlio Simone Annicchiarico ricorda le ultime ore di vita del padre: “Lui mi chiama tre ore prima di morire, tre ore, con una voce che era… sembrava il Walter Chiari degli anni 50/60, quella squillante, ‘Simone come stai? Che cos’hai fatto, sono a Milano, andiamo a fare una sciata assieme, pensa sono stato dal cardiologo a Pavia, oggi (Ndr, il giorno che è morto), e ha detto che possiamo giocare assieme per altri dieci anni’, questa frase non la dimenticherò mai, perchè era proprio il sunto del nostro rapporto, non era ‘che possiamo stare insieme, che possiamo vivere’ ma ‘che possiamo giocare’, che era la base del suo rapporto con tutti il gioco, dai bambini agli anziani, mi disse questa cosa, io felicissimo di sentirlo così pimpante, pieno di progetti, ‘sono andato a vedere Gino Bramieri, ti saluta Gino, ha detto… ciao ciao’, e dopo tre ore già se n’era ito, come si dice a Roma, per altri lidi…” www.raiplay.it