Sanremo 2022, Ditonellapiaga con Donatella Rettore in "Chimica": «Un brano dalla direzione erotica»

In attesa di vederla sul palco di Sanremo insieme a Donatella Rettore con il brano Chimica, Ditonellapiaga fa uscire il suo biglietto da visita, l’album Camouflage. Uscito il 14 gennaio in digitale, il progetto è l’esordio per Dischi Belli/BMG Italy: dodici brani in cui – proprio come da titolo – la cantautrice mostra la sua anima camaleontica. Nel Camouflage di Ditonellapiaga, Chimica – il brano sanremese – sembra alla fine essere la variabile impazzita. La cantautrice non può svelare troppo, ma assicura che la direzione del pezzo è «erotica».

«È un pezzo che vive molto della sua epoca e del suo stile. – anticipa la cantautrice - Ha note più sensuali e dense. L’ansia c’è perché Sanremo è un palco gigante, soprattutto per me che sono emergente. È difficile vedermi su quel palco senza tremare. Però sono consapevole che sia un’opportunità gigante. Il pezzo è così divertente che superata l’ansia dovrò però solo pensare a divertirmi».

