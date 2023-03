DinsiemE per “Il Viaggio leggendario” :«L’importanza del cinema per le nuove generazioni»

Esordio al cinema per il duo di Youtube Dinsieme, con Il Viaggio Leggendario, tratto dall’opera letteraria di Erick Parisi e Dominick Alaimo edito da Magazzini Salani. Una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, in collaborazione con Medusa Film In collaborazione con DinsiemE Srl, nelle sale dal 23 marzo distribuito da Medusa Film. (Servizio a cura di Eva Carducci)