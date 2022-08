Daniel Kaluuya & Keke Palmer per Nope: «Quando il cinema ti divora»

l vincitore del premio Oscar Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l'horror moderno con Scappa - Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope. Il suo “Squalo”, un omaggio al cinema, e all’industria dell’intrattenimento, che delle volte può divorarti, come ci hanno raccontato i protagonisti del film, il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), e Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) . “Nope” arriva in sala dall’11 agosto distribuito da Universal Pictures International Italy

(Servizio a cura di Eva Carducci)

John Cho per “Don’t Make Me Go”: «Un road movie padre e figlia come mai visti finora»