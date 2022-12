Daniel Craig, Edward Norton e il cast di Knives Out - Glass Onion

Glass Onion - Knives Out”, sequel di “Cena con delitto - Knives Out” di Rian Johnson del 2018, in cui il detective Benoit Blanc si dovrà recare in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici. Il film, che può contare su un cast d’eccezione con Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, arriva su Netflix dal 23 dicembre.

(Servizio a cura di Eva Carducci)