Dakota Fanning per “The Watchers”: «I mostri ti guardano, anche sui social»

Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo, ‘The Watchers - Loro ti guardano’ scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine. Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature. ‘The Watchers - Loro ti guardano’, nelle sale italiane a partire dal 6 giugno 2024, distribuito da Warner Bros. Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)