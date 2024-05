Da Roma a Hollywood, Luca Vannella “Personal Hair Designer di Chris Hemsworth” per “Furiosa: A Mad Max Saga”: «Le possibilità offerte dall’estero, purtroppo, sono diverse rispetto l’Italia»

Ha iniziato la sua carriera di hairstylist all'età di 17 anni nel centro di Roma, dove ha imparato ad apprezzare la straordinaria arte del parrucchiere, ricca di fantasia e creatività. Dopo due anni si è trasferito a Londra per lavorare all'Accademia Tony and Guy, diplomandosi con il massimo dei voti. In breve tempo ho raggiunto la posizione di Style Director nel salone di Marylebone, nel centro di Londra, prima di passare al mondo della moda. Dopo tre anni a Londra, è tornato in Italia per intraprendere una carriera nell'industria cinematografica. Lavora da quattordici anni con Chris Hemsworth. Tra gli altri registi e attori con cui ha collaborato anche: Ron Howard, Ridley Scott, Taika Waititi, the Russo brothers, Matt Damon, Anthony Hopkins, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Kristin Stewart, e tanti altri. (Servizio a cura di Eva Carducci)