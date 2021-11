Da Frascati a Hollywood Lorenzo De Felici per Oblivion Song: «Sarebbe bello poter girare anche a Cinecittà»

Lorenzo De Felici, classe 1983 originario di Frascati, ha esordito nel mondo del fumetto lavorando come colorista presso Sergio Bonelli Editore. In seguito, sempre come colorista, ha lavorato per Walt Disney America e, per il mercato francese, ha disegnato “Drakka” e “Didier”, entrambe su sceneggiatura di Frédéric Brrémaud. È anche il co-creatore e disegnatore di “Oblivion Song”, la serie scritta da Robert Kirkman, pubblicata negli USA da Skybound e in Italia da saldaPress, che sarà adattata in un film, prodotto e interpretato da Jake Gyllenhaal. Presente al Lucca Comics & Games abbiamo parlato del progetto e di un’eventuale possibilità di poter girare il film a Roma. (Servizio a cura di Eva Carducci)