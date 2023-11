Cthulhu spaventa Lucca Comics con una statua di 5 metri

Emerge dall'acqua, come vuole la mitologia lovecraftiana: Cthulhu, il mostro universale dello scrittore americano è comparso, sotto forma di statua stampata in 3D alta 5 metri, a Lucca Comics & Games. A presentarlo l'editore CMON, che alla leggendaria creatura ha dedicato una gioco da tavola e, per l'occasione dell'evento toscano, ha invitato dieci celebri fumettisti a immaginare il loro Cthulhu. Quello più grande, comunque, con i suoi occhi terribili, ha sfidato anche la pioggia torrenziale per ricordare ai tantissimi visitatori che la congiunzione astrale lo ha risvegliato in tutta la sua terribile potenza.