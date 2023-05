Da Cristina D’Avena a Testuro Shimaguchi al Napoli Comicon: Cosa rende speciale un evento dedicato alla cultura pop?

Abbiamo partecipato a una delle manifestazioni più importanti della Cultura Pop, quella che abbraccia cinema, fumetti e videogiochi, il Napoli Comicon e abbiamo intervistato, sull’importanza e la rilevanza di questo fenomeno culturale, diversi artisti del panorama internazionale: Tetsuro Shimaguchi è il coreografo delle scene di combattimento che vediamo nella famosa scena degli "88 folli" nel film di Quentin Tarantino "KILL BILL Vol. 1" (è apparso anche proprio in quella sequenza come "MIKI”), Cristina D’Avena, cantante dell’infanzia di molti millennials, ma non solo, Victor Perez regista e VFX supervisor che nl corso di una Master Class organizzata dal MIA-Mercato Internazionale Audiovisivo nell'ambito del programma Cinema e Serie TV di "COMICON Animation & VFX Hub", ha parlato delle condizioni attuali dell’industria e presentato il poster di SCION, la serie TV live-action tratta dal popolare gioco di ruolo da tavolo omonimo. Insieme a loro anche Daniel W.J. è una delle grandi, e più energiche, firme del fumetto americano del decennio, plurinominato agli 𝐄𝐢𝐬𝐧𝐞𝐫 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 grazie ai suoi lavori come disegnatore e copertinista (ma anche sceneggiatore) per le più importanti case editrici di fumetto americane, quali: 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬, 𝐃𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 e 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 e in Italia lavora attualmente con SaldaPress. (Servizio a cura di Eva Carducci)

