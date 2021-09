Cristiano Caccamo e Thomas Turolo per “La Regina di Cuori”

“La Regina di cuori” è un progetto innovativo rivolto, anche a scopo divulgativo, a diversi target di pubblico: Generazione Z, Millennials e genitori. Presentato in anteprima come evento speciale alla 78^ edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, “La Regina di Cuori” progetto transmediale vincitore della terza edizione del contest "La Realtà che non Esiste", scritto e diretto da Thomas Turolo. Il progetto, prodotto da Manuela Cacciamani per One More Pictures e Gennaro Coppola per Direct2Brain con Rai Cinema, è altamente innovativo ed è costituito da quattro contenuti differenti: una versione lineare (diretto da Thomas Turolo), una versione in VR360 (diretto da Diego Capitani), un social movie (diretto da Emalloru - Emanuele Malloru) e un video mapping narrativo (realizzato da Direct2Brain e che sarà presentato il 19 settembre al Palazzo dei Congressi a Roma). (Servizio a cura di Eva Carducci)