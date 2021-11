Cowboy Bebop, ecco la nuova serie western d’azione su Netflix

È l’anime Cowboy Bebop a ispirare la nuova omonima serie in live action disponibile dal 19 novembre su Netflix. Western spaziale ad alto contenuto d’azione – così viene definita dalla piattaforma –, la produzione space-western è prodotta da un nutritissimo team che comprende, tra gli altri, André Nemec (anche nel ruolo di showrunner). L’adattamento, di cui il regista originale Shinichirō Watanabe è consulente, riprende la storia dei tre cacciatori di taglie, sgangherati cowboy tanto diversi fra loro. Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine – interpretati rispettivamente da John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda – formano un team dai tratti surreali ma decisissimo nel portare a termine le missioni assegnate.

E a completare la squadra c’è Ein, un corgie dall’intelligenza sopraffina, che non si perde nessun viaggio spaziale. Il tono avventuroso è condito dal sarcasmo che regala gag comiche per un far west decadente proiettato in un futuro da fantascienza. Credits Netflix 2021



LEGGI ANCHE: -- MTV EMAs, Drew McIntyre premia i Måneskin: chi è la superstar WWE