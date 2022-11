Cosa succede dopo il “E vissero felici e contenti”? Lo racconta il regista di Come per Disincanto Adam Shankman

Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti, la commedia musicale live action che debutterà il 18 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. L’atteso sequel di Come d’incanto riunisce i membri del cast originale Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden, oltre ai nuovi ingressi di Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays. Il film è diretto da Adam Shankman e include nuove canzoni di Alan Menken e Stephen Schwartz. (Servizio a cura di Eva Carducci)