Comunicare l'innovazione farmaceutica: progetto di Novartis e One More Pictures presentato a Venezia

Il mondo della comunicazione negli ultimi anni ha assunto caratteri sempre più sfaccettati per migliorare la propria capacità di diffusione e catturare l’attenzione di un pubblico più ampio. Un esempio significativo riguarda il progetto di Novartis realizzato insieme alla casa di produzione One More Pictures: Reimagine, un cortometraggio cinematografico che fonde il valore dell'innovazione farmaceutica con le emozioni intense legate al ricordo e alla speranza di un futuro più felice. Abbiamo intervistato il regista, Gianluca Mangiasciutti e l’interprete principale, Brenno Placido. (Servizio a cura di Eva Carducci)