Club Dogo, centinaia di fan nel centro di Milano per il lancio del nuovo disco

(LaPresse) Fan in delirio nel centro di Milano per i Club Dogo. In occasione dell'uscita oggi del loro nuovo disco, la storica band rap milanese composta da Guè, Jake la Furia e Don Joe ha organizzato un pop up store in Piazza San Babila che è stato preso d'assalto da circa un migliaio di appassionati. Dopo 10 concerti al Mediolanum Forum, sold-out nel giro di poche ore, intanto, i Club Dogo culmineranno la loro lunga residency milanese con un concerto-evento in quello che è il tempio per eccellenza della musica milanese: lo stadio di San Siro. Una sorpresa fortemente voluta dal gruppo per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent'anni. L'appuntamento è per il 28 giugno 2024 allo stadio di San Siro.