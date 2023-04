Claudio Santamaria: «Basta con gli stereotipi italiani»

EMBED





Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d'animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! - Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione italiana Mario è doppiato da Claudio Santamaria. Il film è in sala dal 5 aprile distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures. (Servizio a cura di Eva Carducci)