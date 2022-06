Christian, il backstage della seconda stagione

Sono in corso le riprese della seconda stagione di Christian, il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Sei nuovi episodi – prossimamente su Sky e in streaming su NOW - di cui vengono rilasciate oggi una clip e le prime foto dal set, per una seconda stagione interamente diretta da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo nonché fra gli autori dei nuovi episodi) e che vede il ritorno sul set dei protagonisti della prima, i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce (Dogman, Cuori puri, …altrimenti ci arrabbiamo!) e Claudio Santamaria (Freaks Out, Gli anni più belli, Lo chiamavano Jeeg Robot).

