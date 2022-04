Christian De Sica, ospite a “TI SENTO” il programma di Pierluigi Diaco in onda questa sera 26 aprile alle 23.20 su Rai2, parla del suo rapporto con la fede e per la prima volta racconta della lettera che gli ha scritto Papa Francesco, in cui “mi ringraziava mi benediceva e diceva che suo padre gli faceva sempre vedere i film di mio padre”. www.raiplay.it