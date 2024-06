Christian De Sica e il cast di “Ricchi a tutti i costi”: «Le reunion del liceo? Mai più dopo “Compagni di Scuola”»

“Ricchi a tutti i costi”, sequel della esilarante commedia “Natale a tutti i costi”, grande successo del Natale 2022. Il nuovo film vede nuovamente come protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. basato sul film “Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère, è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions, dal 4 giugno solo su Netflix. (Servizio a cura di Eva Carducci)