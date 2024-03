Cariche Pisa, le professoresse: «La scuola reagisce leggendo la Costituzione ai ragazzi»

Ospiti dell’ultima puntata di "Splendida Cornice", il programma condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata nel giovedì di Rai3, alcune insegnanti del Liceo Mazzini di Pisa sono intervenute per raccontare come hanno vissuto gli scontri tra le forze dell’ordine e i giovani manifestanti proprio davanti al Liceo. Federica Bugini, una delle insegnanti, racconta anche come la scuola stia cercando di curare gli animi e le menti degli studenti dallo shock degli scontri: «La scuola sta reagendo con discussioni e dibattiti, si respira un clima, devo dire, molto bello in realtà perché c'è tanta voglia - come diceva Marta - di partecipare in un modo attivo, di rivendicare il diritto a manifestare pacificamente. Si parla di Costituzione, si è letto l'articolo 17, l'articolo 21, si sono fatti dibattiti e vedo che i ragazzi hanno sempre più voglia in realtà di poter dire la loro» concludendo il suo intervento proprio ricordando l’articolo 17 della Costituzione. www.raiplay.it