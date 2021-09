Can Yaman per il Filming Italy Best Movie Award: «I Premi me li tiene mamma»

Durante il Filming Italy Best Movie Award, ideato da Tiziana Rocca Direttore Generale Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, verrà premiato anche l’attore turco Can Yaman. Per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia l’attore, che fa incetta di fan in Italia e che vedremo presto nel ruolo di Sandokan, spera già di ritornare un giorno al Lido, magari per ritirare anche premi diversi. Insieme agli altri premiati ci ha raccontato dove terrà il premio che gli verrà consegnato oggi, e dove conserva in genere tutti i premi vinti. (Servizio a cura di Eva Carducci)