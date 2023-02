Il cast di Bussano alla Porta: «Dalle campagne politiche al Covid, la verità è una cosa difficile da trovare»

«Il film evidenzia anche come nelle campagne politiche, nell’informazione riguardo il COVID, che la verità è una cosa difficile da trovare, perché esistono versioni alternative della verità a disposizione di chiunque voglia scoprirlo». Racconta Ben Aldridge, che nel film interpreta Andrew, uno dei due papà che nel film deve compiere una decisione estrema per la sua famiglia. «Bussano alla porta racconta molto dei giorni nostri, nella mia famiglia ad esempio sta ancora discutendo sul vaccino per il Covid. Penso che queste cose, oggi più che mai, ci sianoperchè sospettiamo sul ciclo delle notizie, èQuello che vediamo in TV è la realtà? Penso che questo film parli di queste paure, e pone queste domande e, in ultima analisi, ci chiede quali siano le nostre responsabilità verso il futuro del mondo». Bussano alla porta, distribuito da Universal Pictures Italy, arriverà in sala dal 2 febbraio, solo al cinema. (Servizio a cura di Eva Carducci)

